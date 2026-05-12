お笑いコンビ・天才ピアニストが、京都屈指のショッピングエリア・河原町エリアへ。そこで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。 生後4ヵ月の子どもを連れたご夫婦のベストバイは、明治ほほえみ・らくらくキューブ。キューブ1個で、40ミリリットルのミルクを作ることができます。「外でスプーンで量るなんてなかなか大変」という悩みを解決する、パパママのための便利なアイ