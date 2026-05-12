4月28日に暫定監督に就任した浦和レッズは5月12日にトレーニングを実施した。田中達也暫定監督が就任後、初めてとなった公開練習には平日の午前中にもかかわらず約300人のファン・サポーターが駆けつけた。浦和は4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。ゴールデンウィークの15日間で5試合を戦う過密日程だったこともあり、この日が初の公開練習となった。監督交