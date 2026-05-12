4月28日に暫定監督に就任した

浦和レッズは5月12日にトレーニングを実施した。

田中達也暫定監督が就任後、初めてとなった公開練習には平日の午前中にもかかわらず約300人のファン・サポーターが駆けつけた。

浦和は4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。ゴールデンウィークの15日間で5試合を戦う過密日程だったこともあり、この日が初の公開練習となった。

監督交代から4連勝と一気に巻き返したこともあり、公開トレーニングは、平日の午前10時スタートながら約300人のファン、サポーターが集結。前日まで2日間のオフを取ったチームは、開始前に田中暫定監督から「イメージは自分たちのストロングのところ。ボール保持だったり、ゴール前だったり。楽しんでやっていきましょう」と声が掛かりスタートした。

DF片山瑛一が負傷、MF和田武士がU-17アジアカップに出場のためトレーニングには参加しないが、連戦の間に負傷者もほぼ戻った浦和は、立て直しに成功した状態でJ1百年構想リーグの最終盤を戦う。今週末の16日には、5連勝を懸けて2位のFC東京をホームに迎え撃つ。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）