ＩＮＰＥＸが４日ぶりに反発。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が、日本時間午前１１時時点で１バレル＝９９ドル台へと上昇している。前週末８日の清算値（終値に相当）は、前日比０．６１ドル高の９５．４２ドルだった。戦闘終結に向けた米国からの提案に対するイランの回答に関して、トランプ米大統領は１０日、「全く受け入れられない」とＳＮＳに投稿。これを受け、