アルミ付き紙容器はリサイクルのハードルが高いと受け止められることも多く、日本では97％が焼却されている。この現状に警鐘を鳴らすのが、日本テトラパックのニルス・ホウゴー社長だ。「アルミ付き紙容器はリサイクル工程で、紙繊維とアルミ層、ポリエチレンへ分離され、さまざまな最終製品へリサイクルされる。しかし、その貴重な資源のほとんどは焼却され、その焼却にもエネルギーがかかっている」と指摘する。同社は王子