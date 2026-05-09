Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。財布1つで、大事なモノを管理。もし、そんなシンプルなスタイルを求めているなら、ミディアム長財布「Panino Natuluxe（パニーノ・ナチュラックス）」はうってつけかもしれません。なぜそこまで言い切れるのか。実際にカードを詰め込み、スマホを挟み、使い倒して分かった実力をレポートします