世羅町では初夏を彩る約1000本のフジの花が見頃となり、訪れた人を迎えています。風に揺れる色鮮やかなフジの花。世羅町安田の「せらふじ園」では、3ヘクタールの園内に約1000本のフジが植えられています。今年は例年並みの4月下旬に咲き始めたということで、やさしい香りがするピンク色の「千寿」など、満開のフジの花が訪れた人を楽しませていました。■観光客「香りもいいですよね。癒やされますね」■観光客「なんて素晴