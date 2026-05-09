近代化産業遺産の駅舎がまさかの真っ黄色に！「ことでん」こと高松琴平電気鉄道の滝宮駅舎（香川県綾川町）のリニューアルが完了し、2026年5月1日関係者によりお披露目とテープカットが執り行われました。築100年の木造駅舎は“真っ黄色”に塗られ、来訪者や近所の人々の度肝を抜き、関心を集めています。 【ライバルはピンク駅!?】パステルカラーの木造駅が「真っ黄色」になるまでの一部始終（写真25枚）滝宮駅は、高松築港と琴