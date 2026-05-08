お笑い芸人の渡辺直美（38）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。フォロワーが20万人減った現状を明かし、1000万人再到達への意気込みをつづった。「ニュースにもなってるけど昨日インスタ社が大量にアカウントを削除したことで世界中のみんながテンパってるけど私もフォロワーが20万人ほど減りました！」と報告。ダブルピースした写真とともに「もう一度1000万人目指して投稿頑張ります！笑」と意気込みをつ