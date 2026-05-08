新潟市のチョコレート店。看板商品は全国でも珍しいチョコレート。創業当初の製法を守る3代目の思いを取材しました。 彩り豊かな包装紙に包まれているのは『ロシアチョコレート』。ドライフルーツやナッツなど、ロシア人が好む素材をチョコレートでコーティングしています。 ――― 新潟市中央区にロシアチョコの専門店があります。創業96年になるその名も『ロシアチ