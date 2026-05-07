ゴールデンウィークが終わり、７日朝の広島駅にはいつもの通勤・通学の風景が戻りました。■20代・会社員「何もしてなくてフラワーフェスティバルに行った。」■60代・会社員「子どもたちが帰省してきたので一緒に過ごしたりとか。」■10代・専門学校生「神戸に行きました。久々の休みで楽しかったです。」■60代「節約するためにずっと家にいました。家でカープを見てるばっかり。」広島駅にはいつもの風