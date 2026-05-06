（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は5日、中華民国（台湾）がアフリカで唯一外交関係を持つエスワティニ（旧スワジランド）訪問を終え、台湾に戻った。復路でも「中国による妨害」の影響を受けたとみられるが、インド洋南側を東進する遠回りのルートを取った。専門家は今回の外遊について、難易度の高い外交上の難局突破に成功したとし、台湾の戦略的な強靭（きょうじん）性と後方支援能力を示したと語った。頼総統は当初