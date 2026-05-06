◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンD）3試合連続完封で4勝目と圧巻、無双投球の阪神・高橋遥人投手のヒーローインタビューは、この日もマウンドとは別人のような、しどろもどろコメントが相次ぎ、スタンドもしっかり反応していた。最初に沸いたのは「伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで」のコメント。4月29日のヤクルト戦（神宮）では「キャッチャーの人」と表現していた高橋が、伏見の名前を出し