◇セ・リーグ 阪神2―0中日（2026年5月6日 バンテリンD）

3試合連続完封で4勝目と圧巻、無双投球の阪神・高橋遥人投手のヒーローインタビューは、この日もマウンドとは別人のような、しどろもどろコメントが相次ぎ、スタンドもしっかり反応していた。

最初に沸いたのは「伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで」のコメント。4月29日のヤクルト戦（神宮）では「キャッチャーの人」と表現していた高橋が、伏見の名前を出しただけでも、スタンドはどよめき、笑いが起こった。

途中で「コホン」と咳きこんだり、球団で60年ぶりの3試合連続完封の感想も「まあ今まで…」と沈黙した上で「頑張ってき…」と言葉に詰まる場面も。子どもたちへのエールも「好きなことを好きでいられるように…。いや、ちょっといいです。大丈夫です」とまとまらないまま、アナウンサーから「よろしいですか」と振られる場面も。

MBSテレビ中継の解説を務めた矢野燿大元監督（スポーツニッポン新聞社評論家）も「遥人はインタビュー苦手なんですよ。でも高橋ワールド全開でしたね、遥人らしかった。ファンの心をくすぐった。かわいいですね」と目を細めていた。