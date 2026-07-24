駄菓子「都こんぶ」を製造する中野物産（大阪府堺市）が2026年7月22日、4月上旬に発売開始となった「中野の都こんぶ 無選別お徳用 45g」を自主回収すると発表した。国内産昆布の価格が「大幅に高騰」対象商品をめぐっては、3月の発表で、1931年の創業以来初めて「国内産・中国産の昆布を混ぜての生産に踏み切ることにいたしました」と報告していた。同社は「北海道道南産真昆布」を使用、その後「『三陸産真昆布』も若干使用して『