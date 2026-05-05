出社の頻度が増えた理由　3位「新しい仕事が始まった」、2位「対面の方が仕事が進めやすい」、1位は？

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年4月13日、327人の社会人男女を対象に実施した「2026年 出社に関する実態調査」の結果を発表した。

「出社回帰があった」が20.2％

調査では、2026年度の出社回帰について聞くと、「出社回帰があった」が20.2％、「2025年度から継続して出社」が30.9％となった。出社頻度では「週5日」が最多の48.3％、次いで「週に4日」が11.9％、「週に3日」が10.1％と続いた。

続いて、前年と比べた2026年度の出社頻度について質問すると、「増える」が75.5％と大多数を占めた。理由としては「会社の方針が変わった」が最多の39.7％、「対面の方が仕事が進めやすい」が18.2％、「新しい仕事が始まった」が16.2％と続いた。

理想のはたらき方を聞くと、「出社派」が53.2％だった。内訳は「断然出社」が9.5％、「出社」が16.5％、「どちらかといえば出社」が27.2％となった。一方、理想の出社頻度は「週3日」が最多の20.8％、「週5日」が18.1％、「週4日」が17.4％だった。

調査は2026年3月25日〜30日にインターネットで行われ、対象者は社会人男女のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。有効回答数は327人。