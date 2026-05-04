秋田市で開かれている食品サンプルの作品展が来場者1万人に到達し、記念のセレモニーが行われました。秋田市中心部エリアなかいちにある県立美術館。連日多くの人でにぎわっているのが「食品サンプル展」です。本物の食べ物と思わせるような、そしてユーモアあふれる作品、約130点が並んでいます。4日、来場者が1万人に到達し、記念のセレモニーが行われました。♪「1万人達成おめでとうございます～（拍