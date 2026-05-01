ソフトバンクがAIスマホ「Natural AI Phone」を発売した。 メーカーはアメリカのブレインテクノロジーズとなっている。特徴は同社が開発したNatural AIをAndroid OSに組み込んでいる点にある。 ジェネレーティブインターフェイスという技術により、ユーザーがアプリを切り替えることなく、目的の操作を行える。ユーザーはAIエージェントに目的さえ伝