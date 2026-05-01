大分舞鶴高校で1日、体育大会が開かれ全校生徒およそ950人が学年別で得点を競っています。 【写真を見る】五月晴れの体育大会新学年の絆深める大分舞鶴高校 大分市の県立大分舞鶴高校では熱中症対策として去年からこの時期に体育大会を実施しています。 前日までのぐずついた天気から一転、さわやかな五月晴れとなった1日はおよそ950人の全校生徒が参加して、個人や団体競技で学年別に得点を競っています。 4人1組で竹の棒