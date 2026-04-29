ももいろクローバーZ・高城れにが、6月21日に発売する『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」LIVE Blu-ray』より、「きみの世界をまもって！」のライブ映像を公開した。ライブ終盤で披露された「きみの世界をまもって！」は、コール＆レスポンスがふんだんに盛り込まれたロックナンバー。ドラゴンの演出やシンガロングで観客と一体感を生み、ライブならではの高揚感と熱気を感じさせる1曲になっているとのことだ。ht