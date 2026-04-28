「脱炭素社会に向けてサステナビリティと経営を両立させ、日本の産業競争力を高めたい」─。当社はサプライチェーン全体のGHG（温室効果ガス）排出量算定・排出量可視化、環境項目の一元管理のソリューションを提供している会社です。 なぜ環境に関する事業をやっているかは、わたしのこれまで歩んできた人生全てが影響しているからと言えます。 わたしは小学生の頃に建築家になりたいという夢を持ち