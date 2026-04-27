きょう(月)は西日本で天気が回復する一方、東日本や東北南部を中心に雨の一日となるでしょう。7時現在、関東や東海には活発な雨雲がかかり、ザーザー降りの雨となっています。特に関東南部では通勤・通学の時間帯が雨のピークと重なり、沿岸部では横殴りの雨となる所もありそうです。この雨は、昼頃から次第に降り方が弱まりますが、午後もにわか雨の可能性があり、傘が手放せないでしょう。予想最高気温は、雨が降る地域できのう