2011年に発生したマグニチュード9の東日本大震災で、地震と津波で大きな被害を受けた宮城県気仙沼市付近15年前にマグニチュード（M）9の東日本大震災が発生し、10年前にはM7.3の熊本地震が起こった。そして今、M8クラスの南海トラフ地震発生の可能性が高まっているという。しかし、それだけではない。実は北海道でもM9の超巨大地震が起こるかもしれないという調査結果が出たのだ！どこにいても地震の脅威があることを忘れてはい