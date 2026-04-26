連載【果てしない延長戦】第1回元Jリーガーで、現在は昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活躍する青山隼（38歳）。サッカーだけで終わらない人生を求め、さらなる夢を追い続ける彼の新連載「果てしない延長戦」がスタートする。現役時代の先輩や戦友をはじめ、各界で活躍する方をゲストに招き、「人生の転機」や「次への挑戦」をテーマに熱く語り合う本企画。対談を通じて、彼自身も学びながら"地味にコツコツ"と成長して