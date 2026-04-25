（台北中央社）台北市の政治大学安倍晋三研究センターは25日、人材育成を目的とする「安倍政経塾」第1期の開講式を行った。これに合わせて日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所の片山和之代表（大使に相当）がメッセージを寄せ、受講生が学習と交流を通じて見識を深め、日台関係を持続的に発展させる重要な力となることに期待を示した。1期生32人は今後、経済安全保障や台日関係などについて学ぶ。片山氏は、中東問題