きょうの県内は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れ、過ごしやすい一日となりました。日中の最高気温は南砺市高宮で17.7度、富山空港で17.4度など過ごしやすい一日となりました。富山市の富岩運河環水公園ではイヌの散歩をしたり、立山連峰を眺めたりして休日を楽しむ人の姿が見られました。今夜の県内は高気圧に覆われ引き続き晴れる見込みです。あすは次第に低気圧や湿った空気の影響を受け、夕方からは雲が広がりそうですが雨が降る