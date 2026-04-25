ドローンの光で空中にイラストや文字などを描くドローンショーが昨夜、富山市で行われました。ダンクシュートを決めるバスケットボール選手に、チームのロゴ。昨夜、富山市の富岩運河環水公園では500機のドローンによるショーが行われ、Bリーグ1部の富山グラウジーズの選手やマスコットキャラクターなどが描かれました。会場にはおよそ7000人が訪れ、夜空に大