新作映画『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッズワールド』が、9月4日（金）より全国公開されることが決定。ポスタービジュアル、特報、あらすじが公開された。YouTube総登録者数約8500万人、世界で愛されている『ベイビーシャーク』や『おはようのうた』でおなじみの『べべフィン』が映画化、スクリーンに登場する。＞＞＞ポスタービジュアルや場面カットをチェック！（写真6点）『べべフィン』は、グローバルファ