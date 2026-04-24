テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新。生け花の稽古に出かけたことを報告した。田原アナは聖心女子大卒業後、2021年にテレビ朝日に入社。華道「広山流いけばな 教授」の資格を持ち、これまでもインスタグラムで作品を披露している。 【写真】お花も笑顔を素敵輝いてます 「久しぶりにお花のお稽古へ」と投稿。「やっぱりお花を生ける時間は私にとって必要な時間だと再認