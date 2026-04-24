山形県の東根市長の死去に伴う市長選挙の告示まで1か月です。これまでのところ前の副市長のみが出馬を表明しています。東根市長選に立候補を表明しているのは、新人で前の東根市副市長の鈴木敬一さん（60）です。鈴木さんは東根市出身で市の職員として36年間勤務し、健康福祉部長や議会事務局長などを務めました。去年4月から副市長を務めましたが、今回の市長選出馬に伴い、先月（3月）末に退職しました。鈴木さんは、今月（4月）