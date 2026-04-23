5月5日の「こどもの日」を前に、山形市中心部のビルの屋上に色とりどりのこいのぼりがお目見えしました。山形市のNTT東日本山形支店では、子どもたちの健やかな成長を願い、毎年、ビルの屋上にこいのぼりを掲げています。38年目を迎えることし2026年は、市内の幼稚園やこども園に通う園児たちおよそ40人が参加しました。力を合わせてロープを引っ張ると、30匹のこいのぼりが地上70メートルの空へと上っていきました。