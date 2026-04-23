小学6年生と中学3年生を対象とした文部科学省の全国学力テストがきょう、県内の小中学校で一斉に行われました。このうち、上市中学校では、3年生およそ130人がテストを受けました。全国学力テストは、小学6年生と中学3年生を対象に、文部科学省が学力や学習状況を把握するために行っています。県内では、義務教育学校や特別支援学校を含む小学校168校7536人が国語と算数の試験に、中学校80校7774人が国語と数学と英語の試験に臨み