今月12日の黒部市長選挙で初当選した上坂展弘市長が、きょう市役所に初登庁しました。けさ、黒部市役所では、今月行われた選挙で当選した上坂展弘新市長が、多くの職員らに迎えられ登庁しました。さっそく市長室に入り、いすに座った上坂市長は。黒部市上坂展弘市長「身の引き締まる思い。対話しながらしっかりやっていく」続いて行われた就任式では、係長以上の職員に向けてあいさつしました。黒部市上坂展弘市長「人に対して