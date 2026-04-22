県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、おととい時点で169.9円で2週連続で値上がりとなりました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は169.9円で先週より2.6円値上がりしました。値上がりは2週連続です。これは、政府から石油元売り各社への補助金が減額され、卸価格が上昇したことが影響しています。価格を調査している石油情報センターは、中東情勢の