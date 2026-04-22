（ニューヨーク、ロンドン、ブリュッセル中央社）頼清徳（らいせいとく）総統がアフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）への訪問を急きょ見合わせたことを受け、米国の議員団は21日、交流サイト（SNS）で中国の圧力を批判し、台湾を支持する考えを表明した。欧州連合（EU）は、航空の安全を政治の手段とすることに異議を唱えた。総統府はこの日、頼総統が翌日から予定していたエスワティニへの訪問を延期すると発表。途中で