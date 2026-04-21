（台北中央社）台湾は今年9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会で、3カ所のサポート拠点を設置する。このうち、廃校となった名古屋市立御園小学校には、台湾として初めて食事、トレーニング、コンディショニングなどを1カ所で提供する「ワンストップ型」のサポート拠点を置く。選手やコーチが1カ所で全てを済ませられるようにすることで、利便性の向上を図る。サポート拠点は運動部（運動省）や中華オリンピック委員会、ナショナル