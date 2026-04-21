T-BOLANがラストライブツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞を開催中だ。その最後のステージが8月10日、東京・日本武道館で行われることは既報のとおり。旅の終着点であり、T-BOLANの歴史の完結を告げる＜T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKAN -This Journey Never Ends-＞のチケット詳細が発表となった。「いつの頃からか、毎会場、毎会場がファイナルという意識になった