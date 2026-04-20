（彰化中央社）日本統治時代の1933（昭和8）年に建てられた、中部・彰化県二林鎮の「二林武〓殿」で19日、建物の修復工事完了を記念する式典が開かれた。同県政府は、今後は文化活動の拠点になるとしている。二林武〓殿の修復は2023年から25年にかけて行われた。3000万台湾元（約1億5000万円）が投じられ、文化部（文化省）の補助と県の予算が使われた。王恵美（おうけいび）県長は式典で、修復に当たって土地に関する争議や手続き