「子育てや仕事に追われ、掃除や片付けをあと回しにして、気づけば大変なことに…」という人も多いのでは？整理収納アドバイザー1級で住宅収納スペシャリストの資格をもち、夫と子ども2人と暮らす武井優音さん（40代）もそのひとり。しかし、ここ10年間で「当たり前だと思っていた家事習慣をやめたことで、家事の負担がぐっと軽くなった」と武井さんは語ります。詳しく話を伺いました。1：掃除を1日で全部やろうとするのをやめた