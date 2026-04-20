室内干しに最適な洗面脱衣室づくりのコツを紹介します。教えてくれたのは、8年前に家を建てたESSEフレンズエディターのKEACONさん。フルタイムでの仕事復帰を前に、「洗濯を少しでもラクにするために」とこだわった3つの工夫と、そのメリットを伺いました。「部屋干し重視」の間取りを採用仕事に戻ることで家事について不安に感じていたのが、急な雨のときに洗濯物を取り込めないことと、朝洗濯を干す時間を取るのが難しそうだとい