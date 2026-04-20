3月23日の失踪から3週間あまり。日本中が無事を祈り続けた京都府南丹市の小学6年生・安達結希くん（11）は、山林で遺体となって発見された。そして死体遺棄容疑で逮捕されたのは、結希くんとひとつ屋根の下で暮らしていた義理の父だった。全国紙社会部記者が、最新の捜査状況を明かす。【写真多数】犯行後の安達優季容疑者や、卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」「結希くんの養父・安達優季容疑者（37）は、死体遺棄の疑