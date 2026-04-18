なかなか寝つけなかったり、夜中に目が覚めてしまったり…年齢とともに睡眠リズムが変わった人もいるはず。元祖節約主婦として知られ、カウンセラーとして活躍する若松美穂さん（50代）もそのひとり。そんな若松さんが「10年以上続けてよかった」と実感している、眠る前の習慣を紹介します。※ ESSEonline10周年の記念特集「私と10年」。ESSEonlineライターが「この10年で続けてよかったこと」をテーマに書き下ろします。【写真】