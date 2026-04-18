明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が18日に行われ、横浜F・マリノスと川崎フロンターレが対戦した。ともに特別大会で苦戦する神奈川の両雄が対決。前回対戦は横浜FMが5−0で圧勝したが、その勢いは続かずに現在は連敗中。対する川崎Fも前々節で劇的勝利を収めたが、前節は首位鹿島アントラーズに完敗。立ち上がりは横浜FMがボールを握って押し込んでいたが、先制したのは川崎Fだった。15分、伊藤達哉が右サ