12日に都内で開かれた自民党の党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する自衛官（3等陸佐）が制服姿でステージに上がり、国家斉唱を行った件が議論を呼んでいる。 SNSや野党からは主に「自衛官の政治的行為の制限（自衛隊法61条）に抵触する」との指摘が行われているが、自民党の高市早苗総裁（首相）は14日午後、記者団の取材に応じ「私人として、旧知の民間の方から依頼を受けた」と、あくまで隊務と関係ないプライベ