マジカル・パンチラインが、4月16日「Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）」にて結成10周年記念のワンマンライブ＜LiVE PARK 2026 10th Anniversary LiVE〜Shining The Magic〜＞を開催した。マジパン史上最大キャパの本公演は、メンバーカラーとシルバーを基調とした10周年記念の衣装を身にまとい、グループの代表曲「マジカル・トキメキハイビーム」で幕を開けた。「Sugar Magic」「SUMMER MAGiC」と10周年YEARにリリース