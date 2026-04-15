（台北中央社）台湾の頼清徳（らいせいとく）政権は、2024年から社会全体の強靭（きょうじん）性を強化し、国家が緊急事態や自然災害に直面した際、政府と社会が通常の働きを維持できるようにする取り組みを進めている。これについて11日、政治団体が台北市内で主催した関連の国際フォーラムに出席した武居智久・元海上幕僚長と岩田清文・元陸上幕僚長に話を聞いた。▽武居智久・元海上幕僚長台湾の取り組み「日本は学ぶところあ