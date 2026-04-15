La’cryma Christiが2025年12月から開催していた12年ぶりのワンマンツアー＜Night Flight 〜final call〜＞の最終公演が1月14日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた。同ファイナルのライヴレポートをお届けしたい。なお、同公演の模様を収録したライブ会場 × 通販限定Blu-ray / DVD『La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight〜final call〜 at LINE CUBE SHIBUYA 20260114』が4月19日23:59まで注文受付中だ。2025年11