朝から倦怠感を感じて、気分が落ち込むことってありますよね。じつはそれ、鉄分不足による自律神経の乱れが原因かもしれません。とくに女性や子どもは、「健康診断ではわからない“隠れ貧血”のケース」もあるそう。今回、自律神経との関係が深い起立性調節障害の専門医で、Health＆Cureクリニック赤坂の院長、山口里恵先生に、隠れ貧血や鉄分不足を改善する「生活習慣のコツ」について、教えてもらいました。健康診断で見落とされ