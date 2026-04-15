セレッソ大阪は15日、MF阪田澪哉の負傷を発表した。11日の百年構想リーグ第10節G大阪戦で負傷した阪田は、検査の結果、左ハムストリング筋損傷と診断されたという。なお、全治等の詳細は発表されていない。阪田は百年構想リーグ第10節終了時点で全試合に出場。6試合に先発出場しており、第6節京都戦ではゴールも記録していた。