（台北中央社）スケートボードのアジア選手権は中国・四川省で12日まで行われ、男子ジュニア（10〜17歳）ストリートで台湾の葉子陽（11）が銀メダルに輝いた。中華民国ローラースポーツ協会は、台湾のスケートボード選手が正式な選手権大会でメダルを手にするのは初めてだとしている。葉は決勝でトリック（技）を3回披露する際、最初の2回は失敗した。だがコーチの林大為さんによれば、最後の1回でこれまで試したことがない技に思